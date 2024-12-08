محافظ أسيوط يتفقد مدرسة العبور الابتدائية المشتركة بقرية الشامية بمركز ساحل سليم



تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مدرسة العبور الإبتدائية المشتركة بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومدى توفير بيئة تعليمية سليمة للطلاب وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ساحل سليم ويسري كامل مدير المتابعة بالمحافظة وشحاتة زيدان مدير المدرسة.

حيث استهل المحافظ - جولته بالمدرسة - بتفقد بعض فصول رياض الأطفال حيث تفقد 4 قاعات لرياض الأطفال بكثافة 156 طفل وطفلة فضلًا عن تفقده الفصول الدراسية الخاصة بالمرحلة الإبتدائية بكافة صفوفها وتحاور مع التلاميذ واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح موضحًا أهمية الفهم والمشاركة ولغة الحوار والمناقشة بينهم، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الإنسان من أجل رفعة الوطن ونهضته.

واطمأن المحافظ، على انتظام الدراسة بالمدرسة واستمع لشرح من مدير المدرسة عن عدد الفصول الدراسية بالمدرسة وعددهم 18 فصل دراسي للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية وتصل كثافة كل فصل منهم نحو ٤٥ طالب/ طالبة بإجمالي عدد الطلاب بالمدرسة 770 طالب/ طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد أبو النصر على أهمية تقديم كل سبل الدعم والرعاية لأركان العملية التعليمية وخاصة الطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة والعمل على تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة والآمنة لهم وتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي موجهًا مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة.