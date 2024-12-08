اول بيان للجيش السوري بعد سقوط بشار الأسد

عربي ودولي
الجيش السوري
الجيش السوري

أعلن الجيش السوري في بيان له اليوم الأحد، عن استمراره في تنفيذ العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ "تجمعات الإرهاب" في مناطق أرياف حماة وحمص ودرعا، وهي مناطق شهدت اشتباكات متصاعدة في الأيام الأخيرة.

 

تفاصيل العمليات العسكرية في المناطق الاستراتيجية

وأشار البيان إلى أن القوات السورية تواصل عملياتها النوعية ضد الجماعات المسلحة في هذه المناطق، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للوضع العسكري في سوريا. 

وأكد البيان أن العمليات العسكرية تتم بوتائر عالية، مما يعكس تصاعد حدة الاشتباكات في تلك المناطق التي تشهد توترات مستمرة.

 

تحذير من المخططات الخارجية ضد سوريا

كما شددت القيادة العامة للجيش السوري في بيانها على أهمية الوعي بحجم المخطط الذي يستهدف سوريا، معتبرة أن هذه العمليات العسكرية هي جزء من الدفاع الوطني ضد الأعداء الذين يحاولون تنفيذ مخططات خارجية ضد البلاد.

 

اول بيان للجيش السوري بعد سقوط بشار الأسد الجيش السورى عمليات عسكرية حمأة حمص درعا الارهاب في سوريا الاشتباكات في سوريا الدفاع الوطني مخططات خارجية

الأكثر قراءة

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- الأسد يهاجر للأبد.. تفاصيل دخول دمشق

عاجل:- التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة السورية

"إشراق شمس الحرية".. هكذا أذاعت السفارة السورية في قطر بيانها

مبابي: اللعب إلى جوار بيلينجهام أمر مذهل

‏وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إخلاء السفارة في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان