اول بيان للجيش السوري بعد سقوط بشار الأسد

أعلن الجيش السوري في بيان له اليوم الأحد، عن استمراره في تنفيذ العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ "تجمعات الإرهاب" في مناطق أرياف حماة وحمص ودرعا، وهي مناطق شهدت اشتباكات متصاعدة في الأيام الأخيرة.

تفاصيل العمليات العسكرية في المناطق الاستراتيجية

وأشار البيان إلى أن القوات السورية تواصل عملياتها النوعية ضد الجماعات المسلحة في هذه المناطق، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للوضع العسكري في سوريا.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية تتم بوتائر عالية، مما يعكس تصاعد حدة الاشتباكات في تلك المناطق التي تشهد توترات مستمرة.

تحذير من المخططات الخارجية ضد سوريا

كما شددت القيادة العامة للجيش السوري في بيانها على أهمية الوعي بحجم المخطط الذي يستهدف سوريا، معتبرة أن هذه العمليات العسكرية هي جزء من الدفاع الوطني ضد الأعداء الذين يحاولون تنفيذ مخططات خارجية ضد البلاد.