حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024: انفراجة جوية وتحذيرات من الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث تشير التوقعات إلى انفراجة في حالة الأجواء مع دفء نسبي في الطقس وسِطوع الشمس على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن خلال الـ 72 ساعة القادمة.

حالة الطقس في مختلف المناطق

الطقس خلال النهار:

القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية: يسود طقس معتدل مع درجات حرارة معتدلة تجعل الطقس مناسبًا للنشاط اليومي.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد: يسود طقس دافئ مع درجات حرارة أعلى نسبيًا.

الطقس في فترات الليل والصباح الباكر:

من المتوقع أن تشهد جميع الأنحاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، مما سيجعل الجو باردًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وأثناء ساعات الصباح الأولى. يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة في هذه الفترات.

تحذيرات من الشبورة المائية

أشارت خرائط الطقس إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا على العديد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

هذه الظاهرة قد تؤثر على الرؤية الأفقية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق الصحراوية والزراعية، ويُنصح السائقين بتجنب السرعات العالية والقيادة بحذر لتفادي أي حوادث.

حالة البحرين

البحر الأبيض المتوسط : حالة البحر خفيفة، مع ارتفاع الأمواج بين 0.5 إلى 1.5 متر .

: حالة البحر خفيفة، مع ارتفاع الأمواج بين . البحر الأحمر: حالة البحر خفيفة أيضًا، مع ارتفاع الأمواج بين 0.5 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم