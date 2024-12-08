أسعار الحديد اليوم الأحد 8-12-2024 في أسواق محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاحد، في مراكز محافظة قنا.

المنتجالأسعار
حديد عز39،000 جنيه
حديد بشاى38،800 جنيه
حديد العتال38،000 جنيه
حديد المعادى36،500 جنيه
حديد الكومى36،500 جنيه
حديد المراكبى38،000 جنيه
حديد عطيه37،000 جنيه
حديد العشري36،000 جنيه
حديد الجيوشي39،000 جنيه
حديد مصر ستيل37،000 جنيه
حديد بيانكو36،000 جنيه
حديد المصريين38،000 جنيه
حديد سرحان36،000 جنيه

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.

أسعار الحديد اليوم الاحد 8 علامات الحمل 2024 في أسواق محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الحديد قنا حديد قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الحديد اليوم السبت 7-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار السلع التموينية اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل:- التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة السورية

عاجل- الأسد يهاجر للأبد.. تفاصيل دخول دمشق

‏وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إخلاء السفارة في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان

"إشراق شمس الحرية".. هكذا أذاعت السفارة السورية في قطر بيانها

مبابي: اللعب إلى جوار بيلينجهام أمر مذهل