سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بعد ارتفاعه المفاجئ الأسبوع الماضي

الاقتصاد
الريال السعودي
الريال السعودي

بدأ سعر الريال السعودي تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بالاستقرار، بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده يوم الخميس الماضي بزيادة قدرها 5 قروش في أسعار البيع داخل العديد من البنوك، باستثناء بنك القاهرة الذي لم يسجل أي تحرك جديد.

جاء هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار للريال السعودي، رغم بدء موسم رحلات العمرة.

 

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 13.24 جنيه.
  • سعر البيع: 13.29 جنيه.

البنك الأهلي:

  • سعر الشراء: 13.27 جنيه.
  • سعر البيع: 13.30 جنيه.

البنك التجاري الدولي:

  • سعر الشراء: 13.22 جنيه.
  • سعر البيع: 13.25 جنيه.

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 13.26 جنيه.
  • سعر البيع: 13.30 جنيه.

بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 13.19 جنيه.
  • سعر البيع: 13.25 جنيه.

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 13.19 جنيه.
  • سعر البيع: 13.25 جنيه.
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