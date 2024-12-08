استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة

الاقتصاد
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الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 استقرارًا داخل محلات الصاغة، وذلك بعد أن شهد تراجعًا بنحو 15 جنيهًا في سعر الذهب عيار 21 أول أمس. 

وفقًا لتحديثات شعبة الذهب في مصر، استمرت الأسعار في ثباتها خلال تعاملات اليوم.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 4217 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21: 3690 جنيهًا، وبالمصنعية 3790 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: 3162 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: 29520 جنيهًا.

 

أسعار الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 عند 2627 دولارًا للأوقية بعد آخر تراجع في البورصة.

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