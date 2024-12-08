وكيل التعليم بالدقهلية يوجه بصرف مرتبات معلمي الحصة لشهر نوفمبر وإزالة الرواكد من المدارس

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمتابعة إدارة منية النصر تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية وكان في استقباله إبراهيم عصر مدير إدارة منية النصر التعليمية وصابرين المهدي وكيل الادارة.

و شملت جولة مدير المديرية زيارة مدارس زيارة لعدد من المدارس التابعة لإدارة مينية النصر وهي:

-مدرسة مصطفى حكم الإعدادية بالدراكسة

- مدرسة محمود الشناوي الابتدائية

-مدرسة فاروق عبد النبي الابتدائية

-مدرسة الشهيد محمد جمال عبد الكريم الثانوية

و وجه مدير المديرية بسرعة الانتهاء من صرف مرتبات معلمي الحصة لشهر نوفمبر وسرعة إزالة الرواكد من المدارس كما اطلع علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب و وجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية



و توجه مدير المديرية بالشكر المدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط والتزام الطلاب وهيئة التدريس وتطبيق كامل للقرارات الوزارية

وكيل وزارة التعليم بالدقهلية خلال بمدارس منية النصر

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