استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها السابقة في مختلف البنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

البنك المركزي المصري:

شراء: 49.93 جنيه

بيع: 50.06 جنيه

بنك مصر:

شراء: 49.93 جنيه

بيع: 50.03 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 50.02 جنيه

بيع: 50.12 جنيه

QNB قطر الوطني الأهلي:

شراء: 49.93 جنيه

بيع: 50.03 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 49.96 جنيه

بيع: 50.06 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 49.94 جنيه

بيع: 50.04 جنيه

البنك الأهلي:

شراء: 49.93 جنيه

بيع: 50.03 جنيه

البنك التجاري الدولي:

شراء: 50.02 جنيه

بيع: 50.12 جنيه

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: