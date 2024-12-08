استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها السابقة في مختلف البنوك.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك المركزي المصري:
- شراء: 49.93 جنيه
- بيع: 50.06 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 49.93 جنيه
- بيع: 50.03 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 50.02 جنيه
- بيع: 50.12 جنيه
QNB قطر الوطني الأهلي:
- شراء: 49.93 جنيه
- بيع: 50.03 جنيه
بنك قناة السويس:
- شراء: 49.96 جنيه
- بيع: 50.06 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 49.94 جنيه
- بيع: 50.04 جنيه
البنك الأهلي:
- شراء: 49.93 جنيه
- بيع: 50.03 جنيه
البنك التجاري الدولي:
- شراء: 50.02 جنيه
- بيع: 50.12 جنيه
أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء: 50.08 جنيه
- بيع: 50.17 جنيه