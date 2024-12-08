استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها السابقة في مختلف البنوك.

 

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

البنك المركزي المصري:

  • شراء: 49.93 جنيه
  • بيع: 50.06 جنيه

بنك مصر:

  • شراء: 49.93 جنيه
  • بيع: 50.03 جنيه

المصرف المتحد:

  • شراء: 50.02 جنيه
  • بيع: 50.12 جنيه

QNB قطر الوطني الأهلي:

  • شراء: 49.93 جنيه
  • بيع: 50.03 جنيه

بنك قناة السويس:

  • شراء: 49.96 جنيه
  • بيع: 50.06 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • شراء: 49.94 جنيه
  • بيع: 50.04 جنيه

البنك الأهلي:

  • شراء: 49.93 جنيه
  • بيع: 50.03 جنيه

البنك التجاري الدولي:

  • شراء: 50.02 جنيه
  • بيع: 50.12 جنيه

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • شراء: 50.08 جنيه
  • بيع: 50.17 جنيه
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