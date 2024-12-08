محافظ أسيوط يكرم 50 رائدة ريفية ويسلمهن أدوات للسباكة ببعض المراكز

كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عدد 50 رائدة ريفية بمراكز الفتح ومنفلوط وساحل سليم والبداري ضمن فاعليات مشروع تعزيز استدامة المياة في صعيد مصر والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات "قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا" بتمويل من وزارة الخارجية بالمملكة الهولندية في إطار التعاون القائم بين الشركة القابضة للمياة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وأحمد محرز الخبير الوطني قائد المكون الأول بالمشروع، والدكتورة سناء منسق المشروع في محافظة أسيوط، وأمنية هواري بومدين منسق المشروع في المكون الأول DNI

وكما سلم محافظ أسيوط الرائدات شنط لأدوات السباكة بعد تمكينهن من المهارات الأولية للسباكة المنزلية وتعزيز قدراتهن على حل مشكلاتهن المنزلية أثناء حضورهن ورشة عمل لتدريب الرائدات الريفيات على مهارات السباكة المنزلية البسيطة بمركز تدريب شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لتلقيهم الأسس التدريبية لكيفية إجراء إصلاحات بأنفسهن لصنابير المياة في المنزل حفاظًا على المياة من الهدر في حالة وجود أى تسريبات بالمنزل، ضمن أنشطة مشروع تعزيز استدامة المياة في صعيد مصر.

وكما استمع المحافظ إلى شرح عن خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، من خلال الخط الساخن للشركة (125) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونيا لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات، كما تم توزيع مطبوعات على الحضور، للتأكيد على رسائل التوعية والنصائح الارشادية التي تسعى شركة مياة أسيوط لنشرها حرصًا على الحفاظ على كل قطرة مياة