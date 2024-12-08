أيمن زيدان يعتذر للشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد

في خطوة مفاجئة، حرص الفنان السوري أيمن زيدان على توجيه رسالة اعتذار إلى الشعب السوري بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، واعتذر زيدان عن آرائه السابقة، مؤكدًا أنه كان واهمًا ويعيش في حالة من الخوف.

وكتب زيدان عبر حسابه على فيس بوك: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهمًا. ربما كنا أسرى لثقافة الخوف أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى".

وأضاف: "لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري. شكرا لأنني أحسست أنني شيعت خوفي وأوهامي... بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وأفكر فيه".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والذي تم تأكيده من قبل رئيس حكومة النظام السوري، محمد غازي الجلالي، الذي نشر بيانًا مصورًا أعلن فيه استعداده للتعامل مع "القيادة الجديدة".