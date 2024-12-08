محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بالطالبية.. اليوم

حوادث
بوابة الفجر

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم «أحمد.م» قتل المجني عليها «سارة» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها مستخدما غطاء رأس «طرحة» أداة تالي وصفها ـ قاصدًا من ذلك ازهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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