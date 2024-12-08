بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان".. زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح

حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

