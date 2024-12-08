فيسيل كوبي بطلًا للدوري الياباني للمرة الثانية تواليًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

توج فيسيل كوبي بلقب الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه في الجولة الختامية للموسم اليوم الأحد على ضيفه شونان بيلمير 3-0.

فيسيل كوبي بطلًا للدوري الياباني للمرة الثانية تواليًا

حصد فيسيل كوبي بذلك ثنائية الدوري والكأس، إذ توج بلقب "كأس الإمبراطور" قبل أسبوعين.

وبدأ فيسيل كوبي مباراته أمام شونان بيلمير متفوقًا بنقطة واحدة في الصدارة على سانفريس هيروشيما، قبل أن يحسم اللقب بعد فوزه بثلاثية تزامنًا مع خسارة سانفريس أمام مضيفه جامبا أوساكا 1-3.

كذلك خسر ماتشيدا زيلفيا صاحب المركز الثالث الذي خاض الجولة الأخيرة بآمال ضئيلة في حصد اللقب، أمام مضيفه كاشيما إنتلرز 1-3.

وأنهى فيسيل كوبي مشواره في الصدارة برصيد 72 نقطة متفوقًا بأربع نقاط على سانفريس هيروشما وبفارق ست نقاط عن ماتشيدا.

وكان فيسيل كوبي توج في الموسم الماضي بلقب الدوري الياباني للمرة الأولى، بعد قرابة خمسة أشهر من رحيل الأسطورة الإسباني أندريس إنييستا عن النادي.

وعلى ملعب  نويفير كوبي، حسم فيسيل كوبي فوزه على شونان بيلمير بثلاثة أهداف حملت توقيع تايسي مياشيرو ويوشينوري موتو وتاكاهيرو أوجيهارا في الدقائق 26 و43 و70

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