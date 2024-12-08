عاجل:- التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة السورية

أعلن التليفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدًا انتصار "الثورة السورية العظيمة" بعد سنوات من الصراع الدموي.

وجاء الإعلان مصحوبًا بصورة كتبت عليها عبارة "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد المجرم"، مما يعد نقطة تحول هامة في تاريخ سوريا.

تفاصيل الإعلان:

في وقت سابق اليوم، بث التليفزيون السوري مقطعًا مصورًا من قبل المعارضة السورية، أعلنت فيه عن "إسقاط نظام بشار الأسد" وأعلنت عن إطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

وتلى ذلك إعلان فصائل المعارضة عن تحرير العاصمة دمشق بعد هجوم خاطف شنته قوات المعارضة، ما أدى إلى مغادرة الرئيس الأسد العاصمة، ليعلن حكمه قد انتهى.

تصريحات قائد "عمليات فتح دمشق":

في أول ظهور له عبر التليفزيون السوري الرسمي بعد سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة، دعا أنس الصلخدي، قائد "عمليات فتح دمشق"، موظفي المؤسسات الحكومية والخدمية إلى استئناف مهامهم لضمان استمرار العمل في المؤسسات السورية.

وأكد أن فصائل المعارضة المسلحة ستكون "يدًا واحدة مع الجميع" وأنها لن تتعامل مع المواطنين "بطريقة آل الأسد"، مؤكدًا على أن سوريا ستكون للجميع دون استثناء.

المعارضة السورية تواصل انتصاراتها:

وفقًا لبيان المعارضة السورية على شاشة التليفزيون الرسمي، فإن دمشق قد تم تحريرها بالكامل من حكم بشار الأسد. وبذلك، يكون النظام قد سقط، بعد سنوات طويلة من الصراع والمعاناة في البلاد.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "رويترز" أن قيادة الجيش أبلغت ضباطها بأن "حكم الأسد انتهى" بعد الهجوم السريع الذي شنته فصائل المعارضة.