العربي للدراسات: الساعات المقبلة ستكشف من وراء سقوط نظام بشار الأسد

أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوضع في سوريا كان سيطرة فئوية، مشيرا إلى أن ترك الجيش السوري الأسلحة في شوارع دمشق جاء بسبب تقدم الفصائل المسلحة بسرعة البرق نحو حمص.

وقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تكاتف شعبوي بين الفصائل المسلحة والمعارضة المدنية؛ من أجل عودة الحرية في سوريا من جديد.

وتابع مختار غباشي، أن إسرائيل تكثف من تواجدها على الحدود السورية بعد سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق، منوها أن محمد الجولاني، رئيس جبهة النصرة، يتحدث الآن بلغة مختلفة عن الماضي، خاصة أن أمريكا كانت ترصد مبالغ طائلة من أجل إسقاط رأسه.

وأضاف أن الفصائل المسلحة أعلنت أنها لن تسمح بتواجد لأي تدخل خارجي أو وجود قوات غربية في سوريا، لكن الساعات المقبلة ستكشف من وراء سقوط نظام بشار وما الهدف المقبل للمستقبل السوري؟ وموقف إيران وتركيا من التواجد والدعم؟.



