محافظ أسيوط: رصف الطريق المؤدي إلى مزلقان شارع رياض بمنطقة السادات بحي غرب

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030

 

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الرصف مستمرة بالطريق المؤدي إلى مزلقان شارع رياض شارع المحاريث الهندسية بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط بتنفيذ مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة عيون إبراهيم رئيس الحي ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024 /2025 لافتًا إلى العمل على النهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الجهود المبذولة في القطاعات المختلفة مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية بشوارع منطقة السادات بحي غرب ووجه برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع غير المرصوفة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تتسبب في تشوه المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية وتتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري

 

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