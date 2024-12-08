أصالة نصري تعلق على سقوط نظام الأسد: "سوريا حرة"

بعد إعلان سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وفراره من دمشق، خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها لتعلق على هذه الأحداث التاريخية، حيث عبّرت عن فرحتها بسقوط النظام وعودة سوريا إلى بر الأمان، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك".

تعليق أصالة نصري

نشرت أصالة نصري صورة للعلم السوري على حسابها في "فيس بوك"، وعلقت عليها بعبارة مؤثرة قالت فيها: "سوريا حرة.. الحمد لله على سلامتك يا بلدي".

هذا التعليق جاء عقب إعلان المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، عن إسقاط النظام السوري، ما يعتبر نقطة تحول هامة في تاريخ سوريا.

تفاصيل سقوط النظام

وفقًا للبيان الذي نشرته المعارضة السورية، فإن النظام السوري قد سقط فجر اليوم الأحد، حيث أكد رئيس حكومة النظام السوري، محمد غازي الجلالي، في بيان مصور استعداد النظام للتعامل مع "القيادة الجديدة".

في وقت لاحق، أعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بالكامل.

أحدث أعمال أصالة نصري

في سياق آخر، طرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بعض الأحيان" عبر موقع "يوتيوب"، التي حققت نجاحًا كبيرًا. الأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتعتبر من آخر أعمالها الفنية.