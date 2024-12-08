محافظ أسيوط: رفع 32 طن تراكمات قمامة ومخلفات بقرية مير بمركز القوصية

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من جوانب الطرق ومداخل القرى بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بصورة منتظمة ودورية لافتًا إلى إنه تم رفع ما يقرب من 32 طن من تراكمات قمامة ومخلفات بقرية مير التابعة لمركز القوصية ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بكافة صورها خاصة الموجودة بمداخل القرى ونظمت حملة تمكنت خلالها من رفع 32 طن من تراكمات القمامة والمخلفات من خلف موقف مير الجديد وجوار عملية مياه مير حيث تم إستخدام معدات المركز والوحدات المحلية تحت إشراف صفاء بدوى محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية.

وكما أكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض موضحًا أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهدًا في هذا القطاع الهام والحفاظ على النظافة بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للامكانات المتاحة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها

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