حسم بشكتاش مباراة القمة التي جمعته بضيفه فناربخشة 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

بشكتاش يهزم فناربخشة وينضم للمربع الذهبي بالدوري التركي

وفي باقي المباريات فاز جوزتبه على ضيفه أضنة ديمرسبور 3 /1 وتعادل قونيا سبور مع ضيفه أنطاليا سبور 1 /1.

وعلى ملعب بشكتاش بارك تقمص الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين دور البطولة وقاد بشكتاش للفوز على فناربخشة بهدف سجله في الدقيقة 73.

وأنهى بشكتاش المباراة بعشرة لاعبين لطرد جيدسون فيرنانديز في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد بشكتاش إلى 25 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فناربخشة عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف جالطة سراي المتصدر، والذي يواجه مضيفه سيفاس سبور غدا الأحد.