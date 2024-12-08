فاز فريق موناكو على ضيفه تولوز بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

موناكو يهزم تولوز ويضيق الخناق على سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي

أنجز موناكو المهمة بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الإيفواري ويلفريد سينجو والسويسري بريل إمبولو في الدقيقتين 50 و82.

ورفع موناكو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى 5 نقاط مع المتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب.

وكان سان جيرمان تعادل مع أوزير دون أهداف، أمس الجمعة.

أما تولوز فقد تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.