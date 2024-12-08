ضبط 99 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 99 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئــة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حمــلات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 57 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابــق للمواصفات - عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات – تصرف وتجميع ) و40 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين – عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلى مخالفتين في المواد البترولية.

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