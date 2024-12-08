أشاد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، بقوة الدوري السعودي وتأثيره المتزايد على كرة القدم العالمية، واصفًا إياه بأنه أصبح وجهة جذابة لعشاق اللعبة.

نجم الزمالك السابق يشيد بتأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي

وقال عبد الحميد بسيوني خلال تصريحات تلفزيونية: "الدوري السعودي قوي للغاية، ويضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم، مما يجعله محط أنظار الجميع".

وعن مشاركة فريقه في كأس الرابطة، أوضح بسيوني أن طلائع الجيش يتواجد في نفس مجموعة الأهلي، قائلًا: "بينما ينافس الأهلي على الصدارة، نسعى نحن للمنافسة على المركز الثاني، ولدينا الفرصة لتحقيق ذلك".

وأثنى بسيوني على قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، مشيرًا إلى أنه قرار صائب في ظل الحاجة لدعم ومساندة الأهلي خلال منافساته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهداف فريقه من البطولة، قائلًا: "نهدف من خلال مشاركتنا في كأس الرابطة إلى تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل مستمر في مباريات الدوري".