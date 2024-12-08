جامعة بنها تحصد 20 ميدالية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية 

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جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 20 ميدالية متنوعة شملت 8 ذهبية، 6 فضية، 6 برونزية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة بمشاركة 24 جامعة والمقامة بمدينة الإسكندرية.

وهنأ "الجيزاوي" طلاب الجامعة الفائزين في فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص جامعة بنها علي دمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة.

رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي ذوي الهمم دمج ذوي الهمم جامعة بنها

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