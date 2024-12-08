القاهرة الإخبارية: رئيس الحكومة السورية توجه إلى مكتبه وسط حراسة الفصائل المسلحة

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، توجه إلى مكتبه برفقة عناصر من الفصائل المسلحة، حيث تم تأمين حماية كاملة له ولجميع المسؤولين والوزراء المتواجدين في العاصمة دمشق.

وأضاف هملو في رسالة مباشرة على الهواء أن طاولة الحوار تتناول ملفات مهمة، من بينها مناقشة موضوع الأمن والسيطرة على المناطق التي كانت قد خرجت عن سيطرة النظام السوري منذ أمس. هذه المناطق أصبحت الآن خالية من وجود الجيش والعناصر الأمنية، التي غادرت مقراتها، مما أدى إلى رحيل الجيش وتركه العديد من المواقع السكنية.

وتابع هملو: "هناك جهود جادة لتعزيز الأمن، حيث وصلت تعزيزات من محافظات الشمال مثل حلب وحمص وحماة لضمان استلام الأمور ومنع حدوث أي فراغ أو تجاوزات. كما تلقت جميع الأطراف تحذيرات من الفصائل المسلحة، وعلى رأسها قائد تحرير الشام، أحمد الشرع، بضرورة الحفاظ على السلم والأملاك الخاصة، ومنع إطلاق النار أو إجراء الاحتفالات لتجنب ترويع المدنيين في منازلهم".

