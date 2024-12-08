القاهرة الإخبارية: رئيس الحكومة السورية توجه إلى مكتبه وسط حراسة الفصائل المسلحة

توك شو
القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، توجه إلى مكتبه برفقة عناصر من الفصائل المسلحة، حيث تم تأمين حماية كاملة له ولجميع المسؤولين والوزراء المتواجدين في العاصمة دمشق.

txt

خبير علاقات دولية: ما يحدث فى غزة يعكس عجز المجتمع الدولي

txt

المبعوث الأممي إلى سوريا: على جميع السوريين إعطاء الأولوية للحوار والوحدة

وأضاف هملو في رسالة مباشرة على الهواء أن طاولة الحوار تتناول ملفات مهمة، من بينها مناقشة موضوع الأمن والسيطرة على المناطق التي كانت قد خرجت عن سيطرة النظام السوري منذ أمس. هذه المناطق أصبحت الآن خالية من وجود الجيش والعناصر الأمنية، التي غادرت مقراتها، مما أدى إلى رحيل الجيش وتركه العديد من المواقع السكنية.

وتابع هملو: "هناك جهود جادة لتعزيز الأمن، حيث وصلت تعزيزات من محافظات الشمال مثل حلب وحمص وحماة لضمان استلام الأمور ومنع حدوث أي فراغ أو تجاوزات. كما تلقت جميع الأطراف تحذيرات من الفصائل المسلحة، وعلى رأسها قائد تحرير الشام، أحمد الشرع، بضرورة الحفاظ على السلم والأملاك الخاصة، ومنع إطلاق النار أو إجراء الاحتفالات لتجنب ترويع المدنيين في منازلهم".
 

الحكومة السورية محمد غازي الجلالي الفصائل المسلحة

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: ما يحدث فى غزة يعكس عجز المجتمع الدولي

المبعوث الأممي إلى سوريا: على جميع السوريين إعطاء الأولوية للحوار والوحدة

رئيس الحكومة السورية: سأكون اليوم في مجلس الوزراء ومستعد لتقديم جميع الملفات المطلوبة

بسبب سوريا| عمرو أديب: "النهاردة تدعي وتحترم جيشك المصري.. هو اللي وقف معانا"

عادل حمودة: رسومات صلاح جاهين الكاريكاتيرية مذهلة وتناولت القضايا بسهولة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

عاجل.. ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- "رويترز" تعلن مغادرة بشار الأسد سوريا.. أين ذهب؟ ( التفاصيل الكاملة)

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

أجر أحمد زكي أقل مني.. محيي إسماعيل يكشف كواليس فيلم “الباطنية”: الدور كان بتاعي في البداية

عاجل - تايم لاين.. تصاعد الأحداث في سوريا حتى سقوط دمشق خلال 11 يوما (التفاصيل الكاملة)