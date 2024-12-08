وفاة المخرج مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة: أبرز معلومات عن الراحل

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، المخرج والمسرحي مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة.

وقد أعلنت الأخيرة عن وفاته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

من هو مصطفى سالم؟

المخرج مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي بارز، والذي كان له دور كبير في اكتشاف زوجته الفنانة بدرية طلبة في بداية مشوارها الفني.

فقد قدمها في عدة أعمال فنية، وأشهرها مسلسل "برج الأبجدية"، الذي كان بداية لظهور الفنانة بدرية طلبة على الساحة الفنية.

أعمال المخرج مصطفى سالم

كان مصطفى سالم واحدًا من المخرجين المسرحيين الذين ساهموا في تقديم العديد من الأعمال الفنية المميزة. من أبرز أعماله المسرحية:

"عيال تجنن" (الجزء الثاني)

(الجزء الثاني) "الواد الجن"

"أنا ومراتي ومونيكا"

"اللي عايز يجيني" كما شارك في إخراج مسلسل "برج الأبجدية"، الذي كان نقطة انطلاق لعدد من الفنانين.

رحيل مصطفى سالم

ترك رحيل مصطفى سالم حزنًا كبيرًا في الوسط الفني، خصوصًا لدى زوجته الفنانة بدرية طلبة التي أعربت عن أسفها الشديد لوفاته.

سيتم دفنه في مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وطلبت من محبيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.