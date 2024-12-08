نائب محافظ أسيوط يفتتح أعمال مؤتمر لدعم وتمكين ذوى الإعاقة بقصر الثقافة

اناب افتتح اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط اليوم الاحد الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط لافتتاح فعاليات مؤتمر دعم وتمكين ذوى الإعاقة، نحو مجتمع اكثر شموليةضمن اطار التمكين الثقافي تحت شعار اختلافك خطى نجاحك



وأوضح ضياء مكاوى وكيل وزارة الثقافة ورئيس الادارة المركزية لاقليم وسط وشمال الصعيد أن حضور ومشاركة نائب محافظ أسيوط تاتى فى اطار اهتمامه وايمانه بتاثير الثقافة في قضايا النهضة والتنمية بمختلف ابعادها.

واضاف ان وزارة الثقافة تولى اهمية خاصة لمحور العداله الثقافية، وايضا اهمية الاستثمار في القدرات البشرية، بل ونؤمن بما لذوى الاعاقة من قدرات متميزة في مختلف الفنون والعلوم وطالما وضعت بصمة فارقة في تاريخها عبر العصور



واضاف مكاوى ان المؤتمر برئاسة أحمد ممدوح الكومى وسيتم خلاله تكريم عدد من النماذج المشرفة وهم النائبة سهير الحادى وعمر ضياء غاوى وأم على نور الدين وفريق بترول أسيوط للكرة الطائرة جلوس بنات



واشار الشاعر والمترجم محمد شافع مدير ادارة الشؤؤن الثقافية المشرفة على المؤتمر إلى وجود 4 معارض و3 عروض فنية و2 حلقة نقاشية وجلسة بحثية تتناول 4 ابحاث متعلقة بقضايا تمكين ذوى الإعاقة



واضاف محمد شافع بأنه سيقام ضمن فعاليات المؤتمر افتتاح معرض للاعمال الفنية والحرف اليدوية "ارش ينابيع الحياة لخدمة ذوى الإعاقة بكنيسة سانت تريز بأسيوط" ومعرض ادوات فنية وهاند ميد ومعرض ملابس واعمال يدوية من جمعيات ذوى الاعاقة ومعرض فنى تفاعلي تشكيلي ومعرض لاصدارات قصور الثقافة وفقرات غنائية لفرقة المكفوفين بأسيوط



وتدير الحلقات النقاشية الاذاعية امل سلامة والحلقة الاولى يحاضر فيها على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل وسهير الحادى عضو مجلس النواب السابق وشيرين محى الدين مدير امراة التاهيل بالتضامن الاجتماعي وغادة محمد سليمان رئيس جمعية الابتسام لذوى الاعاقة بساحل سليم وصلاح شطورى مدير مركز الفتح لذوى الإعاقة، اما الجلسة الثانية فيحاضر فيها الدكتور ماجد عثمان عميد كلية التربية الخاصة بجامعة الأزهر والدكتورة هالل عبدالجواد عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتورة امينة ابراهيم مدير مركز رعاية ذوى الاعاقة بجامعة أسيوط ومحمود الطبرى مدير عام جمعية سيدات الاعمال باسيوط وهانى ابو اليزيد نائب المدير لجمعية كيان لذوى الإعاقة



وبينما تتضمن الجلسة البحثية التى تديرها الدكتورة سناء زهران مناقشة اربعة ابحاث وهى "الاندماج في المنظومة الصحية للأشخاص ذوي الاعاقه" للدكتور عمرو عبدالصبور ابوالعلا و"تحسين الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة" للمهندس والباحث أحمد صلاح الشربيني و"الدمج التعليمي في التعليم قبل الجامعي بين الواقع والمامول" للباحثة وفاء صادق و"دور الاسرة في دعم وتمكين ذوى الإعاقة وتحقيق نجاحاتهم" للدكتور ناصر عبدالرحمن