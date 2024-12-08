كيفية حساب القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي: الأسعار والطريقة المتبعة في التقديم

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل القسط الشهري والشروط الخاصة بالحصول على شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، بمساحات تبدأ من 75 مترًا وحتى 90 مترًا في عدة محافظات مصرية.

تختلف الأسعار وأقساط السداد بناءً على الدخل الشهري للمتقدم، وتتيح المبادرة خيارات تمويل ميسرة لتناسب الفئات المختلفة.

سعر شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن الصندوق عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، حيث تبدأ الأسعار من 184 ألف جنيه لشقق 75 مترًا في بعض المحافظات، بينما تبدأ من 210 ألف جنيه في محافظات أخرى. تختلف الأقساط الشهرية بناءً على الدخل والموقع الجغرافي.

القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي

تم تحديد القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي وفقًا لمساحة الوحدة السكنية والدخل الشهري للمتقدم:

شقق 75 مترًا في سوهاج: تبدأ الأقساط من 1071 جنيهًا شهريًا، بسعر 210 آلاف جنيه.

تبدأ الأقساط من 1071 جنيهًا شهريًا، بسعر 210 آلاف جنيه. شقق 75 مترًا في بني مزار بالمنيا: تبدأ الأقساط من 897 جنيهًا شهريًا، بسعر 184 ألف جنيه.

تبدأ الأقساط من 897 جنيهًا شهريًا، بسعر 184 ألف جنيه. شقق 90 مترًا في كوم أمبو بأسوان: تبدأ الأقساط من 1338 جنيهًا شهريًا، بسعر 250 ألف جنيه.

هذه الأسعار تمثل شقق الإسكان الاجتماعي التي طرحت في 6 محافظات وهي أسوان، أسيوط، الفيوم، المنوفية، سوهاج، وقنا.

وتتوفر خيارات تمويل ميسرة لأصحاب الدخل الشهري الذي يبدأ من 3500 جنيه.

المحافظات والمدن المتاحة ضمن الإسكان الاجتماعي

تتضمن المرحلة الحالية من طرح شقق الإسكان الاجتماعي العديد من المدن والمحافظات، ومنها:

أسوان: مدينة إدفو

مدينة إدفو الفيوم: مدينة هوارة ودمشقين وشدموه

مدينة هوارة ودمشقين وشدموه سوهاج: مدينة الكوثر والمنطقة الصناعية

مدينة الكوثر والمنطقة الصناعية قنا: أبوتشت وقوص

أبوتشت وقوص أسيوط: ساحل سليم ومنفلوط

ساحل سليم ومنفلوط المنوفية: مركز السادات ومنوف

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية:

شراء كراسة الشروط: يتم شراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه بالإضافة إلى مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا.

دفع مقدم جدية الحجز: يجب على المتقدم دفع مقدم قدره 20 ألف جنيه، ويُسدد عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المناطق.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: بعد شراء كراسة الشروط، يجب على المتقدمين التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء استمارة التسجيل بالبيانات الشخصية وبيانات العمل والسكن.

إرفاق المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم رفع المستندات مثل إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، بصيغة PDF على الموقع.

إتمام عملية الحجز: بعد رفع المستندات، يتم إرسال الطلب إلى الجهة المعنية للحصول على الشقة، ويجب على المتقدم تقديم أصول المستندات لإتمام العملية.