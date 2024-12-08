محافظ أسيوط: مواصلة صيانة وتركيب كشافات جديدة بمركز البداري

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 

 


 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة العمل في صيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز قد نفذت حملة صيانة لكشافات الإنارة بعدد من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية من بينها إستكمال إنارة الكوبري العلوي والمدخل البحري والطريق السريع بحري البلد بإشراف نواب رئيس المركز والمهندس محمد اسماعيل مدير قسم الإنارة على أن يتم إستكمال باقي الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع العامة لتحسين خدمة الإنارة العامة وذلك تجنبًا لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين على أن يتم اناره باقي الطرق والشوارع بنطاق المركز وفقًا للخطة الموضوعة.

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