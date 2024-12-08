بهذه الطريقة.. مي كساب تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة مي كساب اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1981، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" عام جديد في عمر يارب يكون مديد مليئ بستر الله العلي الكريم الحافظ الوهاب القادر علي كل شيئ ذو الجلال والإكرام الذي يقول كن فيكون".

مشنور مي كساب

آخر أعمال مي كساب

وفي سياق متصل شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية ذات الطابع الإجتماعي والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"



ومن الجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة ضم نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، مي كساب، نهى عابدين، باسم سمرة، ميمي جمال، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، منة بدر تيسير، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، وآخرين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.