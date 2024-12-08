التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد: "انتصار الثورة السورية العظيمة"

في خبر عاجل اليوم الأحد، أعلن التليفزيون السوري الرسمي سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدًا انتصار "الثورة السورية العظيمة".

وظهر على شاشة التليفزيون صورة مكتوب عليها "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد المجرم"، في إشارة إلى السيطرة التي حققتها فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق.

كما بث التليفزيون السوري مقطعًا مصورًا للمعارضة السورية، أعلنت فيه إسقاط النظام وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون السورية.

وجاء هذا الإعلان بعد معارك عنيفة شنها مقاتلو المعارضة، مما أدى إلى مغادرة الرئيس بشار الأسد العاصمة دمشق.

تصريحات من المعارضة السورية

في ذات السياق، دعا قائد ما يسمى "عمليات فتح دمشق"، أنس الصلخدي، الموظفين والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والخدمية إلى استئناف مهامهم لضمان استمرارية العمل في المؤسسات الحكومية.

وأكد الصلخدي أن فصائل المعارضة "يد واحدة مع الجميع"، مشددًا على أن المعارضة لن تتعامل مع الشعب السوري بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها نظام الأسد.

وفي أول ظهور له عبر التليفزيون السوري الرسمي بعد سيطرة المعارضة، قال الصلخدي: "سوريا للجميع دون استثناء، ولن نتعامل مع الناس بطريقة آل الأسد، ونحن مع الجميع".

إعلان المعارضة عن "تحرير" دمشق

أعلنت فصائل المعارضة السورية اليوم عبر التليفزيون الرسمي عن "تحرير" دمشق، وأكدت أن حكم بشار الأسد قد انتهى بعد هجوم خاطف شنه مقاتلو المعارضة.

وفي تطور آخر، ذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "رويترز" أن قيادة الجيش أبلغت ضباطها بأن "حكم الأسد قد انتهى".

مغادرة بشار الأسد دمشق

وفيما أعلن عن إسقاط النظام، قالت تقارير إن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق مع دخول قوات المعارضة إلى العاصمة، في خطوة اعتبرت بمثابة نهاية حكمه في سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع الدموي.