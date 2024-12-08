ميدو محمد أول مصري يسجل اسمه في قائمة أبطال أبوظبي إكستريم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


تمكن المقاتل المصري ميدو محمد من اعتلاء منصة تتويج بطولة أبوظبي إكستريم في نسختها الثامنة والتي استضافتها مدينة العين الإماراتية للمرة الأولى في تاريخها في مركز أدنيك العين.

ميدو محمد أول مصري يسجل اسمه في قائمة أبطال أبوظبي إكستريم

ونجح اللاعب المتألق ميدو محمد في فرض سيطرته على مجريات نزاله مع الأوزبكستاني باخرومجون روزييف في نزال جرابليج فئة وزن الريشة.

txt

بشكتاش يهزم فناربخشة وينضم للمربع الذهبي بالدوري التركي

txt

فيسيل كوبي بطلًا للدوري الياباني للمرة الثانية تواليًا


وقال ميدو محم عقب تتويجه بالفوز:"سعيد بهذه المشاركة والفوز في بطولة مهمة وكبيرة مثل أبوظبي إكستريم،والنزال كان قويًا وصعبًا، لأن خصمي يتمتع بمهارات عالية في الجرابلينج، إلا أنني تفوقت عليه بفضل المزج بين مهارات وأساليب متنوعة. 
وأضاف ميدو محمد:"هذه التجربة محطة مهمة في مسيرتي الرياضية، وخاصة مع الشهرة العالمية التي تتمتع بها البطولة وهذا التنظيم المتميز واللاعبين الأقوياء المشاركين".

مواد متعلقة

سحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 غدا الإثنين

الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري الخطيرة أمام الرائد

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

عاجل.. ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- "رويترز" تعلن مغادرة بشار الأسد سوريا.. أين ذهب؟ ( التفاصيل الكاملة)

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

أجر أحمد زكي أقل مني.. محيي إسماعيل يكشف كواليس فيلم “الباطنية”: الدور كان بتاعي في البداية

عاجل - تايم لاين.. تصاعد الأحداث في سوريا حتى سقوط دمشق خلال 11 يوما (التفاصيل الكاملة)