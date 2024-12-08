محافظ أسيوط: فحص 500 مواطن في قافلة طبية بقرية ديروط الشريف

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جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم فحص 500 مواطن في قافلة طبية تم تنظيمها بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط وذلك للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

 

وأوضح محافظ أسيوط، أن القافلة نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد سويفي مدير المديرية وتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ الأقليم وضمت مختلف التخصصات الطبية منها الرمد - الباطنة – الأطفال - العظام- الأعصاب - الجلدية بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي، وتم صرف الأدوية بالمجان

 

وأضاف المحافظ أن فعاليات القافلة الطبية لم تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا فعاليات توعوية شاملة هدفت إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العيش الصحي، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تهدف إلى الأرتقاء بالمواطن المصرى في شتى المجالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها في الجمهورية الجديدة

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