أصابة ثلاثة أشخاص إثر إصطدام ميني باص مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

محافظات
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام ميني باص مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية إتجاه الخطاطبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام ميني باص مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة أحمد عبدالنبي عبدالعاطي ٤٠ عاما إشتباه عاما بالساقين، وتامر فاروق أحمد ٢٦ مصاب بما بعد الارتجاج، ومحمد صبحي الفرماوي ٣١ عاما اشتباه كشر بالكتف الأيمن، وتم نقلهم جميعا لمستشفي أشمون العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة طريق الاقليمي شرطة أشمون مركز شرطة أشمون مدير أمن المنوفية

مواد متعلقة

ضبط ما يزيد عن طن ونصف دقيق بلدي مدعم بالمنوفية وتحرير 113 محضر مخالفات مخابز وأسواق

إصابة سيدة اثر مشاجرة بسلاح أبيض بالمنوفية

مصرع فتاة في حادث أمام قاعة اكسيا بالمنوفية

محافظ المنوفية يكرم مفتشي مباحث التموين تقديرًا لأدائهم المتميز في ضبط المتلاعبين بقوت الشعب

ضبط 9 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية مكبرة بالمنوفية

أصابة شخصان إثر إصطدام أتوبيس مع سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمى بالمنوفية

إصابة ثلاثة أشخاص إثر تصادم أتوبيس فى عمود ببركة السبع بالمنوفية

كلية التربية الرياضية بالمنوفية تفعل التدريب الميداني لطلابها بمدرسة النيل الدولية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

عاجل.. ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- "رويترز" تعلن مغادرة بشار الأسد سوريا.. أين ذهب؟ ( التفاصيل الكاملة)

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

أجر أحمد زكي أقل مني.. محيي إسماعيل يكشف كواليس فيلم “الباطنية”: الدور كان بتاعي في البداية

عاجل - تايم لاين.. تصاعد الأحداث في سوريا حتى سقوط دمشق خلال 11 يوما (التفاصيل الكاملة)