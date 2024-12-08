أصابة ثلاثة أشخاص إثر إصطدام ميني باص مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام ميني باص مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية إتجاه الخطاطبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام ميني باص مع سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة أحمد عبدالنبي عبدالعاطي ٤٠ عاما إشتباه عاما بالساقين، وتامر فاروق أحمد ٢٦ مصاب بما بعد الارتجاج، ومحمد صبحي الفرماوي ٣١ عاما اشتباه كشر بالكتف الأيمن، وتم نقلهم جميعا لمستشفي أشمون العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.