وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي بنظيره العراقي فؤاد حسين على هامش منتدى الدوحة الثاني والعشرين

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وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

في إطار منتدى الدوحة الثاني والعشرين المنعقد في العاصمة القطرية، اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. 

تناول اللقاء القضايا الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد تم الإعلان عن هذا اللقاء عبر حساب وزارة الخارجية التركية على منصة "X"، حيث أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس، حيث يسعى الجانبان لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني والاقتصادي بين تركيا والعراق

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي بنظيره العراقي فؤاد حسين على هامش منتدى الدوحة الثاني والعشرين هاكان فيدان فؤاد حسين منتدى الدوحة تركيا العراق العلاقات الثنائية الدبلوماسية التركية العراقية التعاون الإقليمي

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