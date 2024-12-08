محافظ أسيوط: تغطية الجزء الفاصل بين موقف السيارات وكوبري مدرسة صدفا الإعدادية أعلى ترعة بني فيز

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه جاري أعمال تغطية نهاية الجزء الفاصل بين موقف السيارات الأجرة وكوبري مدرسة صدفا الإعدادية والمطل على ترعة جنابية بني فيز وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وطلاب المدرسة مؤكدًا أن المحافظة تحرص دائما على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات

وكان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرئيس مركز صدفا خلال جولته الميدانية بموقف السيارات الأجرة على الطريق الزراعي السريع "أسيوط/سوهاج" بنطاق مركز صدفا بتغطية الجزء الفاصل بين موقف السيارات وكوبري مدرسة صدفا الإعدادية بنات المجاورة له والذي يمر أعلى ترعة جانبية بني فيز المنشأ عليها الموقف وذلك حفاظًا على أرواح المارة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قد بدأت على الفور بالعمل على بتغطية الجزء الفاصل بين موقف السيارات والكوبري أعلى الترعة حيث يجري إنشاء سور وجزء خرساني بجوار جسم الكوبري ونهاية طريق موقف سيارات الأجرة لغلق الفجوة الموجودة بينهما حفاظًا على سلامة المواطنين وطلبة المدرسة المجاورة والمترددين على موقف السيارات وجاري الإنتهاء من الأعمال خلال يومين على الأكثر

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