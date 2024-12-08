تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية السورية: لبنان يغلق المعابر وتعزيزات للجيش اللبناني

في ظل التوتر المستمر على الحدود اللبنانية السورية، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات استثنائية لحماية حدودها، حيث عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعًا في الجنوب اللبناني بحضور قائد الجيش اللبناني، لتأكيد خطة تعزيز انتشار الجيش على طول الحدود، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

وفقًا لمراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أحمد سنجاب، تم التأكيد خلال الجلسة على توسيع نطاق انتشار الجيش اللبناني في المناطق المتاخمة لسوريا، بما في ذلك المناطق الشرقية والشمالية.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث تزايدت المخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية نتيجة الأوضاع في المنطقة.

في إطار الإجراءات الأمنية، أعلن لبنان عن إغلاق جميع المعابر البرية مع سوريا، ما عدا معبر واحد هو معبر "المصنع"، الذي يربط بين منطقة البقاع اللبنانية ودمشق.

ومع ذلك، تم إغلاق معبر المصنع بشكل استثنائي منذ مساء أمس، مما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من السوريين الراغبين في عبور الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في المنطقة توترًا متزايدًا، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الحدود والحد من أي تهديدات أمنية محتملة.