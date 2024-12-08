وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: الشعب السوري هو من يقرر مستقبله

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وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي حديث له، على أهمية تنفيذ عملية شاملة في سوريا وتوحيد جميع الأطراف من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد. 

وأوضح فيدان أن "الشعب السوري هو من يحدد مستقبله"، مشددًا على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.

وخلال حديثه، أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة تواصل التنسيق مع الدول العربية والجانب الأمريكي لمتابعة التطورات الأخيرة في سوريا، بهدف الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. 

كما عبّر عن تقدير تركيا للنهج البناء الذي أبدته كل من روسيا وإيران في التعامل مع الأزمة السورية.

وشدد فيدان على أهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وتعزيز استقرارها. ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى التصرف بحكمة والعمل من أجل تحقيق انتقال آمن، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وعدم تهديد أمن البلاد.

 وأكد في ختام حديثه أن تركيا ستستمر في العمل مع الشعب السوري لضمان انتقال سلس نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

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