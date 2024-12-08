صرف معاشات يناير 2025: زيادة الحد الأدنى والأقصى مع رفع أجر الاشتراك التأميني

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات يناير 2025 لنحو 11.5 مليون مستفيد، وفقًا للقانون المصري.

حيث سيتم صرف المعاشات في الأول من يناير 2025، مع تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات والأجر التأميني.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

ابتداءً من يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيتم رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه.

يأتي هذا تماشيًا مع قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي يهدف إلى تحسين مستويات معاشات المتقاعدين والمستحقين.

زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أيضًا، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين سيكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين قاعدة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاعين العام والخاص.

منافذ صرف المعاشات

كما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المنافذ المتاحة لصرف المعاشات، وهي كالتالي:

منافذ شركات فوري جميع البنوك العاملة في مصر مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة

تاتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحسين خدمات التأمين الاجتماعي، وتسهيل عملية صرف المعاشات للمستفيدين.