عاجل- "رويترز" تعلن مغادرة بشار الأسد سوريا.. أين ذهب؟ ( التفاصيل الكاملة)

رويترز: قيادة الجيش السورى أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

أعلنت وكالة رويترز، سيطرة المعارضة في سوريا بالكامل على مدينة حمص الواقعة في وسط البلاد، مؤكدة أن هذه الفصائل بدأت في اقتحام سجن "صيدنايا" بريف دمشق فجر اليوم الأحد، وأسفر الهجوم عن إخراج عدد من السجناء من داخله.

وأكدت وكالة رويترز أن المعارضة في سوريا أعلنت سيطرتها على مدينة حمص مساء السبت، عقب اشتباكات استمرت لمدة ثلاثة أيام.

بشار الاسد

رويترز: قيادة الجيش السورى أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

ذكرت شبكة سكاي نيوز، نقلًا عن وكالة رويترز، أن مصدرًا عسكريًا سوريًا أفاد صباح الأحد بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

وفي سياق متصل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية تصريحًا لرئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، أكد فيه استعداد الحكومة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من دخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، عقب إعلانها السيطرة على مدينة حمص، ثالث أكبر مدن سوريا.

ومن المتوقع أن تتجه الفصائل إلى السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان سيطرتها الكاملة على البلاد، كما أعلن المسلحون أنهم اقتحموا سجن صيدنايا العسكري شمال العاصمة وأطلقوا سراح السجناء المحتجزين فيه.

رويترز: بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤولين سوريين كبار، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر العاصمة دمشق متوجهًا إلى وجهة غير معلومة.