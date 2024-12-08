بعد افتتاحها.. ماذا تعرف عن كاتدرائية نوتردام؟

كاتدرائية نوتردام... تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد افتتاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها بحضور عدد كبير من قادة الدول.

لذلك نستعرض إليكم جميع المعلومات عن كاتدرائية نوتردام.

ما هي كاتدرائية نوتردام؟



هي واحدة من أشهر الكاتدرائيات القوطية في العالم، تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس على جزيرة "إيل دو لا سيتي" في نهر السين.

تعكس هذه الكاتدرائية الفن المعماري القوطي الذي ازدهر في أوروبا خلال العصور الوسطى، وتعتبر رمزًا تاريخيًا ودينيًا وثقافيًا مهمًا.

بدأ تشييد الكاتدرائية عام 1163 واستمر قرابة قرنين، حيث اكتمل في عام 1345.

أشرف على التصميم عدة معماريين، مما أدى إلى تطور طرازها المعماري مع الزمن.



التميز المعماري

تتميز بواجهتها الغربية الشهيرة التي تحتوي على بوابات مزخرفة ونوافذ وردية ضخمة.

أبراجها المزدوجة البارزة تصل إلى ارتفاع نحو 69 مترًا.

السقف يحتوي على دعامات طائرة، وهو أحد أهم ميزات العمارة القوطية.



أهميتها الثقافية والدينية

كانت مركزًا دينيًا رئيسيًا للمسيحية الكاثوليكية في فرنسا.

ألهمت الكاتدرائية العديد من الأعمال الأدبية، أشهرها رواية "أحدب نوتردام" (1831) للكاتب فيكتور هوغو.

تعتبر موقعًا سياحيًا شهيرًا يستقطب ملايين الزوار سنويًا.



الحريق الكبير 2019

تعرضت الكاتدرائية لحريق مدمّر في 15 أبريل 2019، أدى إلى انهيار برجها التاريخي وسقفها.

الحادث أثار تعاطفًا عالميًا، وبدأت بعدها جهود الترميم بدعم مالي وفني كبير من مختلف الدول.



جهود الترميم

بدأت أعمال الترميم لإعادة الكاتدرائية إلى حالتها الأصلية مع الحفاظ على طرازها القوطي.

القطع الأثرية والتاريخية

تحتوي الكاتدرائية على العديد من القطع الأثرية الدينية، منها "إكليل الشوك" الذي يُعتقد أنه جزء من إكليل السيد المسيح.

النوافذ الزجاجية الملونة تعتبر من أبرز معالمها الفنية.