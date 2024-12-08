طلاب ذوى الهمم بجامعة أسيوط يحصدون 20 ميدالية في اللقاء الرياضي بارالمبياد الجامعات المصرية

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طلاب ذوى الهمم بجامعة
طلاب ذوى الهمم بجامعة أسيوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد عن فوز عدد (26) طالبًا، وطالبة من ذوي الإعاقة ب(20) ميدالية متنوعة من بينها (8) ميداليات ذهبية، و(8) ميداليات فضية، و( 4) ميداليات برونزية؛ في( ألعاب القوى، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال)، وذلك خلال مشاركتهم المشرفة؛ بفعاليات اللقاء الرياضي" بارالمبياد الجامعات المصرية للطلاب، والطالبات ذوي الاعاقة"، والذي أُقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب، والرياضة بالإسكندرية، تحت شعارنحن الحياة خلال الفترة من 5 إلى 8 من ديسمبر 2024

  وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ أبناء الجامعة  على هذا الإنجاز المتميز، وقدرتهم على المشاركة الفعّالة، وتمثيلهم المشرف للجامعة فى المحافل، والمسابقات المحلية، والإقليمية، والدولية بمختلف المجالات، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية، والتشجيع لأبناء الجامعة من ذوي الهمم؛ ليحتفظوا بتفوقهم، وتميزهم، في مختلف المجالات.

 وجاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  ورئيس مجلس إدارة مركز ذوي الإعاقة، والدكتورة أمنية إبراهيم مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، وأحمد رجب سيد مدير إدارة اللياقة البدنية، ومدير النشاط الرياضي للطلاب، والطالبات ذوي الإعاقة، ومحمد رفعت مدرب تنس الطاولة، وأحمد حسن مدرب ألعاب القوى، ومحمود فاروق مدرب كرة الجرس، ووسام صابر مدرب رفع الأثقال.

 وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بمشاركة أبناء الجامعة من ذوي الإعاقة في هذا اللقاء، والذي يُعد فرصة لتشجيع الطلاب؛ على تحقيق الإنجازات الرياضية، وإظهار قدراتهم، ومواهبهم، فضلًا عن تعزيز الروابط المجتمعية بين الشباب، وتحقيق  روح التعاون، والمنافسة الشريفة بينهم ؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030  ؛ الهادفة إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع؛ بوصفهم جزءًا لا يتجزأ  من عملية البناء، والتنمية

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