محافظ الدقهلية: إعادة هيكلة وتطوير منظومة أمن المنطقة الصناعية ورفع كفاءة الأفراد وزيادة أعدادهم

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته بالمنطقة الصناعية


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة جمصه والمنطقة الصناعية بها والتقى بعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات،وأكد على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة،ووجه  للعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية باعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم،كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات،كما يتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة واتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة،وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية،واكد أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.

كذلك وجه محافظ الدقهلية إلى مدير المنطقة الصناعية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية لإنشاء وحدة صحية متكاملة على أعلى مستوى لخدمات أبناء المنطقة الصناعية وتوفير كافة أنواع العلاج لهم في مقرات عملهم.

كما تفقد محافظ الدقهلية مدينة جمصه وكلف رئيس المدينة بسرغة الانتهاء من السور الفاصل بين جمصه البلد وجمصه المصيف والانتهاء من تطوير بوابات مداخل مصيف جمصه.

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