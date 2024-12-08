زيدان يستبعد العودة لتدريب ريال مدريد

الفجر الرياضي
زيدان
زيدان

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن زين الدين زيدان حسم موقفه من العودة إلى التدريب في الفترة المقبلة.

زيدان يستبعد العودة لتدريب ريال مدريد

قالت صحيفة كادينا سير إن المدرب الفرنسي مرشح للعودة لقيادة ريال مدريد بدلًا من كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت "زين الدين زيدان استبعد فكرة العودة إلى "الملكي" في الوقت الحالي، حيث إن هذه التكهنات لن تغير من رأيه بشأن خوض فترة ولاية ثالثة في سانتياجو برنابيو".

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وأشارت إلى أن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي، تضم سانتياغو سولاري وراؤول غونزاليس، في حال اتخذ ريال مدريد قرار الاستغناء مبكرًا عن أنشيلوتي.

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