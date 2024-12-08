تقرير يكشف مدة غياب فليك عن برشلونة

الفجر الرياضي
فليك
فليك

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن المباريات التي سيغيب خلالها مدرب برشلونة هانسي فليك عن قيادة "البلوجرانا" في الفترة المقبلة.

تقرير يكشف مدة غياب فليك عن برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إنه عقب طرد المدرب الألماني في مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، من المقرر أن يغيب مباراتين على أقل تقدير.

وذكرت "طرد هانسي فليك يعني أنه سيغيب لمدة من مباراتين حتى 4 مباريات أو شهرًا واحدًا فقط، وفقًا للمادة 127 من لوائح اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

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وأضافت "من المرجح أنه سيغيب لمدة مباراتين فقط".

وواصلت "بذلك سيغيب فليك عن مباراتي برشلونة ضد ليغانيس وأتلتيكو مدريد في الدوري".

وحصل المدرب الألماني على بطاقة حمراء بسبب اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لبيتيس.

وتعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

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