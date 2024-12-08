نيس يستعيد توازنه بالفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
نيس
نيس

استعاد فريق نيس توازنه بالفوز على ضيفه لوهافر بنتيجة 2 / 1 في إطار منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

نيس يستعيد توازنه بالفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي

تقدم نيس بهدفين سجلهما جايتان لابورد من ركلة جزاء وبدر الدين بوعناني في الدقيقتين 55 و75، بينما أحرز جوتييه لوريس هدف لوهافر الوحيد في الدقيقة 92.

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بهذا الفوز تجاوز نيس كبوة خسارته أمام أولمبيك ليون في الجولة الماضية، وحقق فوزه السادس في الدوري ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

أما لوهافر تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي والعاشرة في الدوري هذا الموسم.

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