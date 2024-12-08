آخر التطورات في واقعة أزمة كهربا مع الزمالك

أصدر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة قرارًا بحفظ التحقيقات في قضية اتهام محمود عبد المنعم وشهرته "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، بإصدار شيك دون رصيد لصالح نادي الزمالك بقيمة 7 ملايين و640 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم اللاعب ما يثبت تسوية النزاع وسداد المبلغ.

وكان من المقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنح، حيث واجه كهربا اتهامًا بإصدار شيك دون رصيد كافٍ، لكن إجراءات التصالح التي قام بها اللاعب حالت دون استكمال المحاكمة، وتم حفظ القضية نهائيًا.

جاءت هذه الأزمة ضمن سلسلة من التحديات المالية التي يواجهها اللاعب، إذ سبق أن دفع غرامة قدرها أكثر من 70 مليون جنيه لصالح الزمالك في فبراير الماضي. كما تعرض لغرامات داخل النادي الأهلي، آخرها تغريمه مليون جنيه خلال السوبر المصري بالإمارات بسبب اعتراضه على عدم المشاركة، قبل أن يتم تخفيضها إلى 500 ألف جنيه.

وتصاعدت الأزمة مع الزمالك بعدما تأخر كهربا في سداد الجزء الأخير من الغرامة المستحقة، مما دفع مسؤولي النادي إلى تحرير محضر في قسم شرطة مصر القديمة للمطالبة بمبلغ الشيك.