‏الجيش اللبناني يعلن عن تعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية والشرقية في ظل الأوضاع في سوريا

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بوابة الفجر

أعلن ‏الجيش اللبناني، عن تعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية والشرقية في ظل الأوضاع في سوريا.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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