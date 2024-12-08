وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3400 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

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وكيل صحة الدقهلية:
وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3400 ضمن منظومة التشخيص عن بعد

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم  الأحد، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3470  حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال نوفمبر  الماضى.
وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 585 حالة، تلاها شربين إجمالي حالات بلغ 433  فيما سجلت 397 تمى الأمديد  رمد المنصورة  393حالة. 
من جهته أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 255 حالة بعناية القلب، و183  عناية عامة، فضلاٌ عن 248  حالات الأطفال وعناية الأطفال  ونحو 168 بالحضانات.
كما ثمن وكيل الوزارة جهود  فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.
 

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