وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للإيفاد تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد - IFAD) لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لمناقشة موقف المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والصندوق.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر لدعم صغار المزارعين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التركيز على المرأة الريفية

أكد وزير الزراعة، على أهمية الاستثمار في المشروعات التنموية التي تستهدف المرأة الريفية، مشيرًا إلى ضرورة توفير مصادر دخل ثابت لها بما يسهم في رفع مستوى معيشتها.

وأشاد بتقارير المتابعة الإيجابية التي أصدرتها الإيفاد حول المشروعات المشتركة، داعيًا إلى زيادة استثمارات المنظمة في مصر لتوسيع نطاق المستفيدين.

استعراض المشروعات الممولة من الإيفاد

ناقش الاجتماع موقف التنفيذ لعدد من المشروعات الزراعية الممولة من الإيفاد، ومنها:

مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (سيل).

مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين (برايم).

مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد).

المشروع الجديد "كراون" الذي يركز على دعم صغار المزارعين في وسط وجنوب مصر، وتطوير تقنيات الري الحديث، خاصة في مناطق زراعة القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

الإيفاد: شراكة ناجحة مع مصر

من جهتها، أشادت دينا صالح بنجاح المشروعات المشتركة بين مصر والصندوق، ووصفتها بأنها نموذج يُحتذى به للدول الأخرى.

وأعربت عن اتفاقها مع رؤية الوزير لتعزيز التعاون، لا سيما في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية وتدعم الأمن الغذائي.

التأكيد على التعاون المستمر

اختُتم الاجتماع بالاتفاق على تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مع الالتزام بإزالة أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل كفريق واحد لتحقيق مزيد من النجاحات.