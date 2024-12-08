محافظ الدقهلية يتفقد القوافل الطبية المجانية بالمنطقة الصناعية بجمصه والطيبة بنبروه



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد قافلة طبية علاجية مجانية بكل من المنطقة الصناعية بمدينة جمصه وقرية الطيبة بنبروه، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ وأكد أن منظومة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الصحة، تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في المدن والمراكز والقرى وغيرها للتخفيف عنهم ونقل الرعاية وتلقي العلاج إلى مناطق تواجدهم.

وتفقد محافظ الدقهلية عيادات القافلة بالمنطقة الصناعية التي ضمت 10 عيادات تخصصية تشمل تخصصات، الباطنة العامة، طب الأطفال، الأمراض الجلدية،طب وجراحة العيون، الروماتيزم، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية، أمراض القلب،معمل تحاليل خاص يضم كافة التحاليل،هذا بالإضافة إلى توفير جهاز أشعة متنقل، فضلا عن وجود جهاز أوتوريف لفحص العيون داخل عيادة طب وجراحة العيون.

كما تفقد محافظ الدقهلية القافلة الطبية بقرية الطيبة مركز نبروه والتي تضم 28 طبيب متخصص في تخصصات متنوعة، 35 تمريض،12 فني معمل،8 فني تسجيل واحصاء،من خلال 10 عيادات طبية متنوعة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان شملت الأنف والأذن والحنجرة،أمراض الباطنة،الصدر،العيون، معمل التحاليل،العلاج الطبيعي، وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمد أعمال القافلة يوما إضافيا لتغطي أكبر عدد من المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال الفحص والكشف والعلاج تتم كلها بالمجان تحت إشراف نخبة من أطباء جامعة المنصورة ومديرية الصحة وينظمها حزب مستقبل وطن،وبمشاركة فرق تمريض من ذوي الخبرة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية،والتقى ببعض من مواطني المدينة والمترددين على عيادات القافلة واستمع إليهم،مشددا على توفير كل الرعاية للمرضى والمترددين وكافة أنواع العلاج المطلوب.

رافق محافظ الدقهلية خلال تفقده القوافل، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة،والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية،والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،والدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه.

محافظ الدقهلية يتفقد القوافل الطبية المجانية بالمنطقة الصناعية بجمصه والطيبة

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